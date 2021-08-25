Анекдот Норкина про талибов, бородатых женщин и толерантность привел зрителей в восторг

В новом выпуске общественно-политического ток-шоу «Место встречи» телеведущий Андрей Норкин и гости программы обсуждали самую острую тему последних недель — захват Афганистана радикальным движением «Талибан»1* (террористическая организация, запрещена в РФ).

Приход талибов к власти спровоцировал массовый поток беженцев в другие страны. Ведущий озадачился вопросом: повлияет ли бегство людей из захваченного государства на безопасность в Европе. Норкин рассказал, что члены радикальных группировок уже проникают в Евросоюз под видом беженцев, а коллективный Запад при этом не способен решить проблему.

Пока точных цифр о количестве афганцев, покинувших свою страну, нет. Однако, по подсчетам американских специалистов, их количество может доходить до одного миллиона человек.

«Куда они поедут — непонятно. Если смотреть, сколько готовы принять страны ЕС, то там максимум 10-20 тысяч человек на страну», — рассуждает ведущий.

Global Look Press / Hindustan Times

Чтобы разбавить обстановку, Норкин по традиции решил завершить выпуск программы на юмористической ноте. В новом анекдоте ведущий затронул проблему гендерного равенства в Афганистане под управлением талибов, а также леворадикальные тренды Запада, который поддерживает любые отклонения от биологического пола.

«Приезжает делегация Еврокомиссии на переговоры с талибами на предмет признания их власти в Афганистане. Говорят:

"Мы можем признать ваше правительство, но при условии, что вы введете в его состав женщин, согласно квотам, существующим в странах ЕС".

Талибы отвечают: "Так у нас есть женщины в правительстве. Вот, посмотрите фотографии".

"Ой, а почему это у вас женщины бородатые?"

"А у вас?"» — пошутил Норкин.

Так телеведущий остроумно ответил на недовольства ЕС и США тем, что в Афганистане женщин не допускают к власти. Гости студии ответили на смелый анекдот громким смехом и аплодисментами.

Ранее Андрей Норкин с помощью популярной интернет-шутки высмеял провал «Крымской платформы», который состоялся в Киеве пару дней назад.

* — террористическая организация, запрещена на территории РФ

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации