Полиция задержала подозреваемого в убийстве школьницы из Тюмени

Подозреваемого в убийстве и изнасиловании девочки из Тюмени задержали правоохранители.

Стражи правопорядка задержали 40-летнего тюменца, которого подозревают в том, что он надругался и жестоко расправился с восьмилетней местной жительницей. Сейчас правоохранители выясняют детали произошедшего.

Напомним, школьница ушла из дома 30 июня и перестала выходить на связь. Пропавшую искали полицейские, спасатели и волонтеры. Им удалось найти ее 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от дома. Там находился пакет с останками ребенка и личными вещами пропавшей.