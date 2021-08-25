«Работали впустую»: политолог Ищенко оценил возобновление работы ТКГ на Украине

Президент Центра системного анализа и прогнозирования на Украине Ростислав Ищенко убежден, что возобновление работы трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе пройдет «вхолостую» и не увенчается конкретными договоренностями между Киевом и ЛДНР.

Ранее в Facebook украинской делегации опубликовали график онлайн-встреч. Так, сегодня, 25 августа, состоялись заседания в подгруппе по гуманитарным вопросам и безопасности, а также политической и экономической ячеек. Завтра в режиме видеоконференции состоится диалог сторон на уровне глав делегаций.

«Пауза делалась, но никто не заявлял о том, что трехсторонняя контактная группа навсегда прекратит свою работу. ТКГ практически постоянно работала, но они работали впустую. Встретиться, поговорить и достичь результата — это все-таки разные вещи. Они уже семь лет разговаривают», — напомнил Ищенко.

Prt Scr youtube.com / Украина • РУ

Политолог не исключил, что столь срочное возобновление работы ТКГ связано с недавним визитом канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев, в ходе которого лидер ФРГ в очередной раз призвала президента Украины Владимира Зеленского к выполнению Минских соглашений.

Отметим, на встрече представители Киева и Донбасса намерены обсудить обмен пленными, восстановление работы контрольно-пропускных пунктов с перспективой открытия двух новых, экономические и политические аспекты выполнения минских договоренностей, а также вспомнить итоги саммита «нормандской четверки», который состоялся в Париже в 2019 году.