Минобороны РФ на четырех самолетах вывезло граждан стран ОДКБ и Украины из Афганистана

Четыре самолета ВКС РФ эвакуировали из Кабула граждан России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Украины и Узбекистана. В данный момент они направляются обратно в РФ.

Согласно информации в российском оборонном ведомстве, на борту воздушных судов находятся бригады военных медиков с необходимым оборудованием и медикаментами.

Известно, что эвакуация была организована министром обороны РФ Сергеем Шойгу по поручению президента России Владимира Путина. Всего с территории Афганистана вывезено более 500 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ и Украины.