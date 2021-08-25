Строительство ипотечной недвижимости решит квартирный вопрос в России

Россия впервые за свою историю может решить жилищный вопрос, считает президент России Владимир Путин.

С ним согласился заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев. Он уверен, что проблему нехватки жилья в стране удастся решить за счет строительства ипотечной недвижимости. Сейчас, по его словам, возведение домов идет еще большими темпами, чем в советское время. Однако тогда был практически только один вариант получения жилья — социальный проект. Еще существовала возможность вступить в жилищно-строительные кооперативы. Сейчас очень много вариантов, отметил депутат.

На данный момент в стране есть и социальное жилье, и жилье для льготных категорий граждан, в частности для многодетных, для молодых семей. Кроме того, активно развивается ипотека, пишет телеканал "360".

"Насколько я помню по нацпроекту, у нас ипотечное строительство должно стать основным источником получения жилья", — добавил Качкаев.