В Петербурге полиция задержала насиловавшего малолетнего сына отца-педофила

Сотрудники правоохранительных органов на Васильевском острове задержали 45-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании малолетнего сына.

Против злоумышленника петербургские правоохранители возбудили уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Полицейские провели обыск в квартире педофила. Во время спецмероприятия был изъят ноутбук с эротическими фильмами, а также мобильные устройства и другая техника для записи данных. Кроме того, выяснилось, что на счету задержанного уже есть 11 судимостей.