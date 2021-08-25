Следствие вели. Зачем США тратят миллионы на неудавшиеся расследования

Трехмесячное расследование американских спецслужб о происхождении коронавируса зашло в тупик. Разведка не смогла предоставить президенту США Джозефу Байдену убедительный доклад и объяснить, откуда взялся COVID-19, сообщают источники газеты The Washington Post (WP) в Белом доме.

В новейшей истории Соединенных Штатов это далеко не первое «следствие», которое не дало результата и привело лишь к трате денег налогоплательщиков. Раз в несколько лет вашингтонские ястребы расправляют крылья, чтобы схватить очередную «добычу», но, не отыскав цели, упираются носом в землю.

Вместе с дипломатом и политологом Виктором Мизиным обсуждаем, откуда у американских чиновников такая тяга к детективным историям и почему каждая из них оканчивается ничем.

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Crossfire Hurricane

О «связях» бывшего президента Дональда Трампа с Россией в США говорят с июля 2016 года. После того, как республиканец официально выиграл президентские выборы, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) страны уведомило Конгресс о «вмешательстве сотрудников российских правительственных структур» в процесс голосования. Федеральное бюро расследований (ФБР) вело это дело под кодовым названием Crossfire Hurricane («перекрестный ураганный огонь» — англ.).

Трампа обвинили в сотрудничестве с Москвой, а московских хакеров — в том, что они якобы унижали кандидата от Демпартии США Хиллари Клинтон в соцсетях, совершали кибератаки и поддерживали владельца строительного гиганта Trump Organization. Расследованием «вмешательства» занялся бывший директор ФБР Роберт Мюллер, которого снабдили командой юристов и внушительными ресурсами.

Специальный прокурор искал следы сговора Трампа и России почти два года. За это время повестку в суд получили почти три тысячи человек, полиция провела около 500 обысков в надежде найти доказательства. В марте 2019 года Мюллер представил тогдашнему генпрокурору США Уильяму Барру неутешительные итоги своей работы.

«Расследование специального прокурора не установило, что кампания Трампа или связанные с ней лица вступили в заговор или координировали свои шаги с российскими властями в действиях, направленных на вмешательство в выборы», — говорилось в докладе.

При этом лояльные демократам СМИ поспешили уточнить, что «цифровое вмешательство» российских хакеров в выборы все же имело место быть, но доказательства Уильям Барр показывать не намерен. На расследование спецпрокурора Мюллера Соединенные Штаты потратили около 32 миллионов долларов.

fbi.gov /

«Мадам спикер»

Дональд Трамп вздохнул было спокойно и начал копить силы перед президентской гонкой 2020 года, однако и на этом следственные мероприятия не прекратились. С подачи спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и ее «анонимного источника» демократы в сентябре 2019 года запустили процедуру импичмента действующего главы Белого дома.

На этот раз республиканца заподозрили в том, что он якобы оказывал давление на украинского президента Владимира Зеленского. В конце того же года Трампу действительно объявили импичмент, но уже через два месяца его оправдали по обеим статьям («препятствование расследованию Конгресса» и «злоупотребление властью»).

Чуть позже выяснилась личность инсайдера Пелоси. Им оказался зарегистрированный член Демпартии и сотрудник ЦРУ Эрик Чарамелла, который также участвовал в расследовании Мюллера. Не выдержав поражения, «мадам спикер» порвала распечатку речи Трампа за его спиной после ежегодного выступления в американском Конгрессе.

Несуществующее восстание

Так вышло, что и третье неудавшееся расследование властей Соединенных Штатов касалось Дональда Трампа. 6 января его сторонники за несколько часов штурмом взяли одно из главных зданий страны — вашингтонский Капитолий. Протестующие не согласились с итогами выборов 2020 года, в результате которых победил демократ Джо Байден, поэтому решили грубо прервать заседание американского Конгресса.

Все это время Трамп через свой Twitter отговаривал единомышленников от насильственных действий и призывал покинуть Капитолий. Это не спасло республиканца от обвинений в «подстрекательстве к восстанию», блокировке его аккаунтов во всех существующих социальных сетях и второго импичмента.

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Чтобы удостовериться в том, что Трамп не склонял американцев к восстанию, ФБР понадобилось полгода. 20 августа агентство Reuters сообщило о том, что очередное расследование в отношении бывшего президента завершилось ничем.

При этом власти США отказались судить полицейского, который во время штурма застрелил ветерана ВВС США Эшли Бэббит. Имя стрелка общественности также не объявили.

Истоки коронавируса

Когда Джо Байден попросил силовиков расследовать происхождение вируса COVID-19, он, вероятно, надеялся, что следы приведут американскую разведку в секретные китайские лаборатории. На деле «ищейки» столкнулись с тем, что научные труды им не по зубам: источник WP намекнул на слабые познания разведчиков в химии и биологии.

«Источник заявил, что разведывательное сообщество не лучшим образом подготовлено для выполнения такой задачи, ведь она по сути является вопросом науки. Хотя шпионские службы способны собирать информацию о ряде иностранных субъектов, они не готовы погружаться в глобальные рассуждения о вопросах здоровья», — пишет газета.

cia.gov /

Ведущий научный сотрудник Института международных исследований, политолог и дипломат Виктор Мизин увидел в череде неудавшихся расследований вину Демократической партии США. По его мнению, соратники Байдена, Клинтон и Пелоси настолько ударились в преследование «инакомыслящих», что готовы разбрасываться деньгами американских налогоплательщиков.

«Дело доходит до безумия. Демпартия настолько качнулась влево, а новые левые забрали такую власть, что в стране процветает левый маккартизм: если кто-то слово скажет в защиту Трампа или России, то этого человека подвергнут остракизму. Вплоть до увольнения с работы и удаления из соцсетей. Это страшный левый маккартизм. Я не представляю, чем это кончится», — выразил беспокойство эксперт.

Своеобразной «пощечиной» для американцев стал вывод войск США из Афганистана, обратил внимание Мизин. С того момента рейтинги Джо Байдена начали падать еще стремительнее, и все больше людей начали высказываться в пользу смены «рулевого».

Если в ближайшее время демократическая администрация Белого дома не изменит политический вектор, недовольство граждан Соединенных Штатов может вылиться в еще один штурм или протест, на расследование которого вновь нужно будет тратить десятки миллионов долларов.