Французский политический деятель Пьер Леллюш в беседе с Radio Classique обратил внимание на бесполезность таких мероприятий, как «Крымская платформа» в Киеве, передает «ПолитРоссия».

Во время украинского саммита киевские власти пожаловались на РФ и обозначили своеобразную точку отсчета до установления полного контроля над Крымским полуостровом. Однако что бы ни говорили на «платформе», Крым останется в составе России, уверен Леллюш.

«Крым останется российским, потому что никто не собирается воевать за Украину», — лаконично объяснил свою точку зрения политик.

Подтверждая свои слова, Леллюш указал на тот факт, что украинский саммит проигнорировали и французский президент Эммануэль Макрон, и канцлер ФРГ Ангела Меркель — вместо себя они отправили «госсекретарей».

Ранее американский журналист Дэвид Херзенхорн выразил аналогичное мнение. Публицист считает, что отсутствие на саммите лидеров наиболее весомых стран в ЕС сделало из «Крымской платформы» пустой обмен мнениями.