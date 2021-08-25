Мундеп Люся Штейн получила год ограничения свободы по "санитарному делу"

Преображенский суд вынес решение о назначении наказания муниципальному депутату Басманного района Людмиле Штейн. Фигурант "санитарного дела" получила один год ограничения свободы.

Речь идет о деле о подстрекательстве к нарушению коронавирусных норм на несогласованном митинге в Москве. Штейн признали виновной, свобода ее действий ограничена на один год.

Так, депутат не может будет без уведомления инспекции выходить из дома по ночам, переезжать. К тому же ей запрещено находиться за пределами Москвы и участвовать в массовых мероприятиях. К тому же Штейн обязана два раза в месяц отмечаться у инспектора.