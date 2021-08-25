Учительница из Ярославля пожаловалась Путину на образ Снежаны Денисовны из "Наша Russia"

Внимание на образ педагога в массовой культуре во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным обратила учитель из Ярославля Жанна Торхова.

Педагог отметила "утрированный образ Снежаны Денисовны", который используется в передаче "Наша Russia". По ее мнению, героиня развлекательного шоу дискредитирует имидж педагога. Также Торхова не согласилась с тем, что учителя "оказывают услугу".

"Не хочется штампами говорить, но вы создаете будущее страны. Укрепляете его. Вашими руками, вашим талантом будущее создается. Поэтому, конечно, если это словечко не устраивает, надо от него, может быть, уходить", — заметил Владимир Путин.

Глава государства также согласился, что в массовой культуре и СМИ не хватает положительного образа учителя.