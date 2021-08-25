Политолог Перенджиев объяснил, почему террористы ИГ напали на ЛНА

Теракт, произошедший недавно в Ливии, был нацелен на запугивание бойцов Ливийской национальной армии (ЛНА), заявил политолог Александр Перенджиев.

Инцидент со взрывом заминированного автомобиля ранее произошел вблизи города Зелла, расположенного в южной части Ливии. Ответственность за теракт взяли на себя боевики ИГ1 ("Исламское государство", террористическая организация, запрещенная в РФ). Машина была подорвана террористом-смертником около расположения солдат 128-й пехотной бригады ЛНА. В результате теракта погиб радикал, управлявший заминированным транспортным средством.

Позже боевики по своим информационным каналам распространили информацию о том, что совершенный теракт стал реакцией группировки на контртеррористическую операцию ЛНА "Аль-Карама" ("Достоинство") и был направлен против командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.

Произошедший инцидент действительно связан с контртеррористической операцией ЛНА, боровшейся с радикалами, давая гражданам Ливии надежду на спокойное и мирное будущее, заявил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета организации "Офицеры России" Александр Перенджиев в комментарии для Федерального агентства новостей. Политолог объяснил, почему террористы ИГ напали на ЛНА. По его словам, радикалы при помощи подобных действий хотели попросту запугать бойцов Ливийской национальной армии.

"Любой теракт — это прежде всего попытка запугать простых граждан, а в данном случае — солдат Ливийской национальной армии. Это классическое нападение", — сказал Перенджиев.

Успешная реализация операции "Аль-Карама" могла бы привести к полной ликвидации террористической угрозы в Ливии и установлению мира в государстве, считает Перенджиев. Однако, по мнению эксперта, в ближайшее время теракты на территории страны могут повториться, причем они не обязательно будут осуществлены аналогичным способом при помощи заминированного автомобиля.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации