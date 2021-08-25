Лидер сопротивления Афганистана надеется на помощь России в переговорах с талибами

Лидер афганских сил сопротивления Ахмад Масуд выразил надежду на помощь и посредничество России в вопросе переговорах с талибами.

Масуд заявил, что надеется на то, что Москва может принять экстренные меры по организации переговоров с движением "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация). Пока что силы сопротивления заперты в горных ущельях в провинции Панджшер, остальная территория Афганистана с 15 августа находится под контролем талибов. Масуд подчеркнул, что пока не контактировал с российской стороной.

"Я надеюсь, что они (российские власти — Прим. ред.) вмешаются и помогут избежать эскалации насилия. И это в их интересах, потому что если экстремистская идеология будет внедрена здесь, то заполыхает во всей Центральной Азии и на юге России, тогда экстремизм будет на подъеме", — считает лидер сопротивления.

Ранее Ахмад Масуд заявил, что сдаст оружие, если талибы обязуются создать в стране инклюзивное правительство, где будут представлены не только представители их движения.