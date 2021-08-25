Закон о запрете звуковой рекламы в России вступил в силу

С 25 августа вступила в действие поправка в закон "О рекламе", принятая в мае 2021 года. В России больше нельзя рекламировать продукцию с помощью звукового оборудования на улице.

Новая редакция закона «О рекламе» была опубликована 26 мая 2021 года. В статью 19 закона добавили пункт, ограничивающий распространение звуковой рекламы с использованием звукового оборудования, монтируемого и располагающегося на внешних стенах домов, различных строений и сооружений.

Инициаторами выдвижения законопроекта на рассмотрение были депутаты Думы Астраханской области. Решение принято по просьбе россиян, часто жалующихся на шум. В большей степени, от назойливой рекламы, страдают граждане, живущие вблизи торговых рынков и развлекательных центров.

По словам астраханских депутатов, звуковая реклама стала слишком навязчивой. Она доставляет дискомфорт, мешая гражданам выполнять свою работу и плодотворно проводить свой досуг. Как пишет телеканал "360", это приводит с социальной напряженности.