Незаконно привезенные из Стамбула в Москву украшения на 36 млн рублей попали на видео

Таможенники изъяли украшения, которые сын предпринимателя Мехраджа Бабаева пытался незаконно привезти в Москву.

Сын предпринимателя Мехраджа Бабаева Зия Бабаев пытался тайком провести украшения на 36 миллионов рублей из Стамбула в Москву. Видео с контрабандой попало в Сеть.

На кадрах можно рассмотреть цепочки, подвески, кулоны, серьги, браслеты, часы, а также коробки с названиями ювелирных брендов. Некоторые украшения сделаны из платины и титана.

Таможенники задержали Бабаева в аэропорту Внуково, когда он пытался провести украшения. Драгоценности изъяли и отправили на экспертизу. Теперь злоумышленнику грозит уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей.