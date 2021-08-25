IKEA изменила планы по строительству гипермаркета в Челябинске

Шведская компания IKEA передумала строить гипермаркет в Челябинске, как планировалось еще в 2016 году. Ранее предполагалось строительство комплекса общей площадью в 40 га, на которой разместятся гипермаркет товаров для дома и торговый комплекс «МЕГА» с магазинами и ресторанами.

IKEA изменила стратегию развития и адаптируется к российскому рынку, сообщили в пресс-службе компании изданию «КП». Подразумевается, что теперь известный производитель товаров для дома будет открывать магазины площадью от 30 до 75 кв. м. Это должно сделать бренд более доступным в регионах. В ближайшее время планируется открыть около 10 таких точек в разных городах.

«На данный момент мы не можем назвать список конкретных городов, где будут представлены магазины нового формата, так как только начинаем переговоры с арендодателями», - цитирует заявление пресс-службы газета.

В компании делают ставку на онлайн-продажи, а небольшие магазины должны стать местом, где покупателям помогут выбрать товар и оформит заказ.

«Мы продолжим реализовывать концепцию пространств для встреч, фокусируясь на местах в центральных частях города и применяя цифровые технологии многоканального мира, чтобы быть ближе к покупателям», - утверждают в IKEA.

Появится ли в Челябинске такой магазин, пока неизвестно.