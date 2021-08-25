Политолог Солонников назвал важным шагом помощь властей Петербурга малому бизнесу

Поддержка властями Санкт-Петербурга малого и среднего бизнеса является важным шагом к восстановлению городской экономики от последствий пандемии COVID-19.

Такое мнение в разговоре с ФАН высказал политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

По данным пресс-службы Смольного, в Петербурге за первую половину текущего года в полтора раза (до 9 млрд рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2020-го увеличился объем кредитов, выданных под поручительство Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса. Городские власти и дальше намерены помогать предпринимателям, заверил губернатор Александр Беглов.

"Экономика города в целом показывает хороший рост. Но мы должны и дальше помогать бизнесу", — заявил он.

Согласившись с необходимостью поддержки малого и среднего бизнеса, Солонников указал, что это лишь первый шаг на пути восстановления "доковидного" уровня жизни.

"Естественно, малый и средний бизнес не может развиваться только за счет городского бюджета. Нужны заказы от города, тогда будет настоящее оживление. А это более долгий процесс", — считает политолог.

Помощь МСП в погашении кредитов очень важна для того, чтобы такие предприятия смогли удержаться на плаву, но этого хватит только "для поддержания штанов", уверен эксперт. Такая ситуация связана с тем, что у города нетипичная для России конфигурация экономики.

"В Петербурге почти половина всех работающих заняты в сфере малого бизнеса — это выше, чем в среднем по России. В этом мы ближе к европейским странам, к постиндустриальному экономическому укладу. У нас в Петербурге развита экономика сервиса, экономика обслуживания", — пояснил Солонников.

Политолог напомнил, что до пандемии количество туристов, ежегодно посещавших Петербург, вдвое превышало количество жителей города. Однако о восстановлении данного сектора можно будет говорить только после открытия границ.