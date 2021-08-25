Попала не в ту Европу: как Запад пытается «заштопать дыру» в репутации украинского Майдана

В Киеве создадут фонд для противодействия влиянию России в южных и восточных регионах Украины. Учредителями организации станут Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США. Об этом говорится в заявлении британского посольства в Киеве, опубликованном в Facebook.

Фонд получит весьма туманное название — «Партнерство за сильную Украину». Не менее расплывчаты и сроки начала его работы — до декабря этого года. В течение трех лет от доноров планируется привлечь до 35 миллионов фунтов (около 50 миллионов долларов).

«Финансирование будет направлено на инициативы по укреплению потенциала пострадавших от конфликта регионов, например, предоставление властям технических консультаций или предоставление грантовых инвестиций, создающих экономические возможности и улучшение доступа жителей юга и востока Украины к госуслугам», — говорится в публикации.

Дипломаты убеждены, что все это позволит не только повысить качество государственных услуг и увеличить доходы домохозяйств, но и усилить связи «между общинами, разделенными конфликтом».

twitter.com /

Эксперты украинского издания «Страна.ua» скептически отнеслись к очередным западным идеям. По их словам, проект не принесет никакого конкретного эффекта, кроме дополнительных доходов для получателей грантов.

«Очередной грантовский распил назревает на 35 млн фунтов. Хотя главное, что могли бы сделать страны Запада для “смягчения” влияния России — это побудить Киев изменить гуманитарную политику. И для начала, как минимум, отменить полностью закон о тотальной украинизации. Но об этом на Западе и речь никто не заводит. Куда интереснее для него распилить гранты», — полагают журналисты.

В беседе с «Политикой Сегодня» экономист, директор Института нового общества Василий Колташов выразил мнение, что западные страны таким образом пытаются оправдать Майдан 2013-2014 годов, к которому имеют непосредственное отношение.

Global Look Press / Sergii Kharchenko / ZUMAPRESS.com

«Западные страны реально попытаются сделать какие-то сервисы, которые облегчат украинцам доступ к тому, что у них осталось от прав и гарантий после Майдана. Они определенно осознают, что чудовищная коррупция и неэффективность украинской социальной системы и социальной политики создают серьезнейшую проблему для необандеровской власти. Они поняли, что разворачивается репутационная катастрофа майдана похлеще той, которая была в разгар войны в Донбассе», — объяснил собеседник издания.

На этом фоне украинское общество продолжает терять остатки доверия к политическому классу страны и ее государственным институтам, констатировал собеседник издания. Именно поэтому Запад так стремится «заштопать хоть одну дыру в репутации своего пациента».

«Но все описанные задачи будут сделаны на 10%, остальные 90% пойдут на пропаганду ненависти к РФ и восхищение Западом, потому что все это будет подаваться как западные достижения и доказательство того, что Украина на правильном пути. Хотя украинцы уверены, что Киев в очередной раз попал не в ту Европу», — рассуждает Колташов.

Федеральное агентство новостей /

Американцев и европейцев также беспокоит то, что украинцы видят, как развивается социальная сфера в России: реформы, дополнительные выплаты, развитие электронной системы услуг, утверждает эксперт.

«Все это выглядит каким-то сказочным заоблачным миром для людей, живущих на Украине, где царит бюрократический хаос, где государство являет себя как хищник, а не опора гражданина», — подытожил Колташов.

Ранее комитет американского Сената по иностранным делам поддержал законопроект «О партнерстве с Украиной в сфере безопасности», который увеличивает ежегодную военную помощь Киеву до $300 млн, включая летальное оружие. Кроме того, $4 млн в год будет выделяться на подготовку украинских военнослужащих.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

23 августа в Киеве прошел первый саммит так называемой «Крымской платформы», направленной на «возвращение» полуострова в состав Украины. По итогам встречи участники приняли декларацию, в которой обвинили Россию в «нарушениях и ограничении прав человека в Крыму», «милитаризации» полуострова и др.

Впрочем, как признал украинский президент Владимир Зеленский, многие лидеры западных стран так и не приехали на форум. К примеру, президент США Джо Байден отправил вместо себя на «Крымскую платформу» министра энергетики Дженнифер Гренголм, а канцлер ФРГ Ангела Меркель — министра экономики и энергетики Петера Альтмайера. До этого Германию должен был представлять глава МИД Хайко Маас, но, по словам Меркель, он сильно занят Афганистаном.