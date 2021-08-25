Социолог Мукомель рассказал, как снизить отток населения с Дальнего Востока

Главный научный сотрудник Института социологии РАН Владимир Мукомель рассказал, что позволит привлечь россиян обратно в Сибирь и на Дальний Восток.

Для снижения оттока населения из северных регионов и Дальнего Востока необходимо значительно повысить текущий уровень жизни граждан. В качестве принятой меры был создан Дальневосточный федеральный университет, но этого недостаточно, чтобы остановить процесс миграции, отмечает специалист.

Мукомель предлагает субсидировать авиаперевозки для местных жителей, для привлечения инвестиций и создания инфраструктуры. Важно ориентироваться на молодежь, которая не видит перспективного будущего и стремится уехать в центр страны за образованием и заработком.

Специалист объясняет, экономика Дальнего Востока ориентирована на страны Азиатско-Тихоокеанского бассейна. NEWS.ru пишет, что необходимо наладить стабильные долгосрочные экономические связи, для привлечения иностранного капитала.

Ректор Дальневосточного университета Сергей Голицын подтверждает, что основной массой населения, покидающей Дальний Восток, является молодежь. По его словам, в год уезжает до 70 человек.