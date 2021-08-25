Следователи проверяют тюменца на причастность к убийству восьмилетней школьницы

Сотрудники СК задержали жителя Тюмени, который может быть виновен в гибели восьмилетней девочки.

Правоохранители проводят с предполагаемым 40-летним злоумышленником необходимые мероприятия. По предварительной версии, девочка пропала в конце июня 2021 года, а ее тело с признаками насильственной смерти удалось найти только в августе у озера Оброчное, сообщает пресс-служба ведомства.

По факту произошедшего ранее было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ "Убийство малолетнего". Председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать материалы дела в центральный аппарат ведомства. Следователи проверяют все эпизоды пропажи детей в Тюмени, начиная с 1997 года.