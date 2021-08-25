Соломонов назвал Шугалея смелым человеком после исследовательской поездки в Афганистан

Политолог Владимир Соломонов прокомментировал решение ученого Максима Шугалея провести социологическое исследование о событиях в Афганистане.

Максим Шугалей является отважным человеком, если после событий в Ливии он отправился в очередную горячую точку, заявил в интервью ФБА "Экономика сегодня" политолог Владимир Соломонов.

Социолог Максим Шугалей прилетел в Афганистан, чтобы провести собственное исследование и установить положение дел в стране, которую захватил "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России). По его словам, ему интересно узнать от местных жителей, почему так быстро пришли к власти талибы и на помощь каких стран рассчитывают люди.

Шугалей имеет горький опыт, полученный в Ливии. Социолог попал в тюрьму, когда был с визитом в стране. Боевики бросили его за решетку на полтора года без суда и следствия. Политолог Владимир Соломонов назвал Шугалея очень смелым человеком, потому что после исследования в Ливии он решил продолжать рассказывать людям правду о ситуации в опасных регионах.

Соломонов выразил желание ознакомиться с результатами работы Шугалея после поездки в Афганистан. Он пожелал социологу удачи в проведении исследования, которое так необходимо и имеет большое значение для общественности.