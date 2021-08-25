Депутат Милонов поддержал миссию российского социолога Шугалея в Афганистане

Миссия социолога Максима Шугалея в Афганистане крайне важна, считает депутат Госдумы Виталий Милонов.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей 25 августа прибыл на территорию Афганистана — ученый планирует изучить обстановку в центральноазиатской стране. Социолог не в первый раз отправляется в страну с нестабильной ситуацией, напомнил Милонов.

Депутат поддержал миссию специалиста и отметил, что Шугалей и раньше проводил исследования в горячих точках. В качестве примера он привел Ливию, на территории которой ученый находился в плену у боевиков, передает ФАН. Благодаря своему опыту глава ФЗНЦ сможет дать экспертную оценку и по Афганистану, подчеркнул Милонов

"От себя скажу: поскольку я внимательно слежу за афганской проблематикой, очень жду оценок Максима Шугалея по поводу происходящего там. Уверен: он прекрасно разберется в местной специфике", — добавил он.

Сложившаяся обстановка в Афганистане является частью нового витка, который может в дальнейшем повлиять на многие точки мира, считает Милонов. Именно поэтому стоит ждать информации от Шугалея, резюмировал депутат.