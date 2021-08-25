Польский депутат обманул пограничников, чтобы помочь мигрантам

Депутат Сейма Польши Франтишек Стерчевски предпринял попытку проникнуть в нейтральную зону польско-белорусской границы, где находятся мигранты. Для этого ему пришлось убегать от пограничников.

Двигали Стерчевски благие намерения: депутат хотел пронести нелегалам еду и питьевую воду. Если верить словам народного избранника, находящиеся между двух государств мигранты пьют прямо из ручья, многим из них необходима медицинская помощь.

Однако прорваться на запретную территорию оказалось не так просто даже для депутата Сейма. Погоня пограничников за Стерчевски попала на видео.

В конечном итоге стражи польской границы поймали беглеца. Позже Стерчевски на своей странице в Facebook объяснил, что изначально пытался договориться с силовиками, но те запретили ему подходить к мигрантам.

«Офицеры не позволили мне помочь голодным и больным беженцам и беженкам. Я не отступил и попытался культурно объяснить, почему это делаю, и получить ответы на вопрос, к примеру: на каком правовом основании вы запрещаете мне действовать, и кто здесь главный? Не получив ответа и исчерпав все темы для разговора, я побежал. Потому что это мое право. Потому что равнодушным быть нельзя. Потому что следует быть порядочным. Потому что никто не является незаконным», — написал депутат.

Мигранты находятся в нейтральной зоне, поэтому не могут попасть ни в Польшу, ни в Белоруссию.