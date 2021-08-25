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В МИД России дали характеристику отношениям с Евросоюзом

/ Обновлено: 25 августа 2021 14:06
В МИД России дали характеристику отношениям с Евросоюзом

Состояние отношений между Россией и Евросоюзом находится в плачевном состоянии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Руководитель ведомства отметил, что контакты между сторонами сведены к минимуму. Причиной стала политика Евросоюза. Лавров также напомнил о готовности Москвы развивать отношения с Брюсселем в равноправном взаимоуважительном ключе.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил состав делегации, которая представит страну на Генассамблее ООН. Группу возглавит Сергей Лавров.