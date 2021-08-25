Анастасия Гонтарь стала паралимпийской чемпионкой в плавании на 50 метров

Российская кролистка Анастасия Гонтарь выиграла для главной команды страны третье золото на Играх в Токио, проплыв быстрее всех на дистанции 50 метров вольным стилем.

Спортсменка преодолела дистанцию со временем 27,38 секунды. Гонтарь опередила представительницу Нидерландов Шанталь Зийдервельд на четыре сотых. Бронзовую награду взяла канадка Орели Ривар.

Сборная России, таким образом, выиграла четыре медали в первый день летних Олимпийских игр в Токио. Ранее Валерия Шабалина стала победительницей на дистанции 100 метров баттерфляем, а пловец Владимир Даниленко стал третьим на дистанции 100 метров на спине. Помимо этого брассист Роман Жданов выиграл 50 метров с результатом 46,49.