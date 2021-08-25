Песков: развитость регионов является основным критерием оценки работы губернаторов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле работу губернаторов оценивают, прежде всего, по их усилиям для комплексного развития регионов.

Государственный деятель считает, что именно региональные главы несут ответственность за социально-экономические изменения. А основными критериями их продуктивной деятельности является готовность к решению и быстрому нахождению ответов на проблемы, возникающие на вверенных им областных территориях, добавил российский советник.

"Многие регионы в этом году сталкиваются с беспрецедентными чрезвычайными природными явлениями — с засухой, наводнениями, с подтоплениями. Вот это главная оценка", — заявил Песков.

Ранее официальный представитель Кремля рассказал о возникновении серьезных разногласий между Россией и Турцией. Причиной прений стал вопрос о государственной принадлежности Крымского полуострова. Песков отметил, что партнерство Москвы и Анкары основано на реальном экономическом, инвестиционном и торговом фундаменте, однако не исключает значительное расхождение позиций двух стран по теме Крыма.