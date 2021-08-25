Песков назвал "СП-2" исключительно коммерческим проектом

Пресс-секретарь президента России, комментируя решение германского суда, заявил об исключительно коммерческом характере проекта "Северный поток — 2".

Оператор трубопровода Nord Stream 2 AG проиграла суд по жалобе на решение немецкого регулятора не выводить газопровод из-под действия газовой директивы ЕС.

"Скорее это корпоративные вопросы, все-таки это сама компания должна принимать решение о дальнейших действиях", — выразил мнение представитель Кремля.

Песков отметил, что коммерческий проект "Северный поток — 2" призван внести существенный вклад в энергобезопасность всей Европы.