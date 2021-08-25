Роман Жданов выиграл золото Паралимпиады в плавании на 50 метров брассом

Российский пловец Роман Жданов завоевал золото 16-х летних Паралимпийских игр, которые продолжаются в Токио.

Вторую золотую медаль на Паралимпиаде в Японии принес сборной России 25 августа Роман Жданов. Он занял первое место в финальном заплыве на дистанции 50 метров брассом в классе SB3 и установил новый мировой рекорд. Испанец Мигель Луке стал серебряным призером летней Паралимпиады в этом виде программы. Тройку призеров замкнул Такаюки Судзуки из Японии.

До этого золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем в классе S14 завоевала Валерия Шабалина. Паралимпиада в Токио проходит с 24 августа по 5 сентября.