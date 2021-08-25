Центральное телевидение Китая сообщило о телефонных переговорах Путина и Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает Центральное телевидение Китая.

Подробности переговоров между лидерами двух государств, которые состоялись 25 августа, пока не разглашаются. Ранее генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев рассказал о масштабной и долгосрочной программе сотрудничества Москвы и Пекина. Он уточнил, что одним из крупных совместных проектов стран станет установка ракетно-пушечного комплекса ПВО "Пальма" на иностранный боевой корабль.