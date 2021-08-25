Немцы обрушились с критикой на Зеленского после слов о "возвращении" Крыма

Читатели немецкого издания Die Zeit высмеяли речь президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. Пользователи обрушились с критикой на лидера после слов о "возвращении" Крыма.

Глава государства в очередной раз коснулся "возвращения" российского полуострова. На саммите "Крымской платформы" Зеленский указал на "обратный отсчет перехода территории под контроль Киева".

Слова президента вызвали бурную реакцию немецких пользователей. Читатели напомнили ему, что крымчане добровольно воссоединились с российским государством.

"Крым с 2014 года вновь стал российским и таковым останется", — подчеркнул комментатор с ником Benutzername_008.

Читатели отметили, что выступление Зеленского является внутриполитической пропагандой. Некоторые из них и вовсе выразили недоумение и непонимание по сказанному главой страны.

"При всем желании как это должно произойти? Россия вернет Крым? Просто так? В украинском президенте, судя по всему, вновь заговорил актер и комедиант", — написал Zweispruch.

Ранее в Госдуме высказались о планах Зеленского создать офисы "Крымской платформы" на территории других государств. Украинские власти не могут наладить отношения с зарубежными партнерами, привели слова депутата Виктора Водолацкого на телеканале "360".