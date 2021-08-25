Саратовец получил условный срок за призывы к терроризму в Сети

Житель Саратова признан виновным в призывах к терроризму. Суд назначил мужчине наказание в виде одного года условно. Об этом сообщили представители региональной ФСБ.

По данным силовиков, осужденный в социальных сетях писал комментарии, в которых призывал других людей к насилию над гражданами Украины. Следствие собрало достаточную доказательную базу и передало материалы уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.

На днях призывы к расправе над силовиками обернулись для жителя Тюмени уголовным делом, сообщал ФАН.