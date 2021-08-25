Иностранные туристы в России смогут получать полугодовую визу с 25 августа

Начиная с 25 августа все иностранцы, прибывающие в Россию, смогут получать визу сроком на полгода. Соответствующий закон уже вступил в силу.

Разработка законопроекта велась еще в январе 2020 года. В мае документ был опубликован. В силу закон вступил 25 августа.

"Обыкновенная туристическая виза выдается на срок до шести месяцев иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в качестве туриста", — говорится в тексте закона.

У приезжающего в Россию иностранца должно быть подтверждение о бронировании места в гостинице или любом другом месте отдыха, которое есть в официальном перечне отелей, лыжных курортов, туристических баз.

Иностранные студенты смогут продолжить учебу в России. Соответствующее распоряжение сделало министерство образования и науки, сообщил телеканал "360".