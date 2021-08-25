СК подозревает жителя Новосибирска в совращении детей

Мужчина стал фигурантом уголовного дела по факту действий сексуального характера в отношении двух девочек, сообщает региональный Следственный комитет.

По данным местных СМИ, мужчина изнасиловал девятилетних школьниц. В правоохранительные органы также поступило заявление, что 58-летний гражданин, находясь в квартире Советского района, показывал свои половые органы гулявшим на улице детям. О произошедшем несовершеннолетние рассказали родителям и обратились в полицию.

После задержания подозреваемого госпитализировали с гипертоническим кризом. Обстоятельства преступления устанавливаются.