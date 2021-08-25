«Евросоюз обнаглел»: Малинкович осудил ЕС за криминализацию коммунизма

Активисты испанской непарламентской Марксистко-ленинской партии (Партии коммунистического возрождения) спровоцировали скандал в Валенсии. Они вывесили на балконе здания городской мэрии изображение руководителя СССР Иосифа Сталина. Таким жестом испанские активисты хотели выразить протест против проводимой, по их мнению, в Евросоюзе политике приравнивания коммунизма к нацизму.

Руководство Валенсии заявило, что не имеет отношения к «флешмобу». Изображение Сталина убрали спустя несколько минут, а представители других политических сил уже потребовали провести расследование инцидента и наказать виновных.

Зампред ЦК партии «Коммунисты России», политолог Сергей Малинкович положительно оценил поступок представителей Партии коммунистического возрождения и упрекнул Евросоюз в том, что он предает забвению важные исторические вехи.

«Хочу от души поблагодарить коммунистов Валенсии. Они все правильно делают, а Евросоюз совершенно обнаглел. Для Европы Сталин — это освободитель, спаситель и просто историческая личность, которая решающую роль сыграла в том, что Европа не стала тоталитарной, фашисткой», — сказал политолог в беседе с «Политикой Сегодня».

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Любой серьезный историк знает, что «единственная сила, которая организовывала антифашисткое, то есть антитоталитарное, сопротивление» в Европе — это коммунистические партии, отметил эксперт. Он напомнил, что сразу после окончания Второй мировой войны коммунисты вошли в состав правительств сразу в нескольких европейских странах — настолько сильная была поддержка населения после освобождения от фашизма.

«Конечно, Сталин был символом этой борьбы, единственной силой, которая сумела победить тоталитарный режим. А сегодня они [страны ЕС — Прим. ред.] оскорбляют собственную историю и своих героев, когда пытаются криминализировать коммунизм», — добавил собеседник «ПС».

В историческом контексте такое отношение к коммунистам может показаться нелогичным, но Малинкович объясняет поведение европейских стран тем, что они преследуют цель «задеть» Россию, а «до коммунистов им дела нет».

Европа ошибочно полагает, что «современная Россия и есть коммунизм», но ЕС даже не представляет насколько сегодня страна «безмерно далека» от этого, заключил Малинкович.