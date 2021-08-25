Валерия Шабалина выиграла золото на дистанции 100 метров баттерфляем на Играх в Токио

Российская пловчиха Валерия Шабалина, установившая накануне паралимпийский рекорд в дистанции 100 метров баттерфляем, выиграла золото на Играх в Японии.

Спортсменка преодолела дистанцию за 1 минуту 03,59 секунды. Валерия Шабалина установила паралимпийский рекорд в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем накануне, затем в финале смогла превзойти свое же достижение на 0,08 сотых.

Ранее другой российский пловец Владимир Даниленко стал третьим на дистанции 100 метров на спине. Спортсмен тем самым принес первую награду в медальную копилку паралимпийской сборной России на Играх в Токио.