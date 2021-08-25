СКР возбудил уголовное дело по факту экоцида из-за водной блокады Крыма

Следственный комитет РФ возбудил в отношении Украины уголовное дело по статье об экоциде. Водная блокада Крыма — это явная попытка довести регион до состояния экологической катастрофы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи отметили, что перекрытие главной артерии полуострова, которая снабжала пресной водой порядка 80% его территории, привело к уничтожению животного мира и «истощению сельскохозяйственных земель».

Так, за последние шесть лет втрое выросла соленость залива Сиваш, отделяющего Крымский полуостров от материка. Это повлияло и на качество питьевой воды, которое в последние годы заметно ухудшилось, отметили в СКР.

«Популяции практически всех рассматриваемых видов животного мира, в том числе занесенных в Красную книгу России и Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов, сократились, часть из них можно считать исчезнувшими», — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Следователям еще только предстоит установить фигурантов нового уголовного дела. В данный момент оно возбуждено против «неустановленных лиц», проживающих на Украине.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Ранее стало известно, что власти Крыма подадут против Киева сразу несколько исков — за водную, энергетическую, банковскую, транспортную и продовольственную блокады. Компенсация, которую администрация полуострова намерена получить от Украины, составила около 1,5 трлн рублей. Первое обращение в арбитражный суд запланировано на сентябрь 2021 года.

Вполне вероятно, что подача «блокадных исков» отразится на жалобе, с которой Россия не так давно обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом «Политике Сегодня» рассказал политолог Сергей Маркелов.