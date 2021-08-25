Выплаты, Афганистан и явление Медведева. Как прошел второй этап XX съезда «Единой России»

В прошедший вторник в Москве рождалась новая национальная идея. С речью на втором этапе XX съезда партии «Единая Россия» (ЕР) выступил президент Владимир Путин, который дал наставления участникам предвыборной гонки и определил приоритет партийной программы единороссов.

Особый акцент глава государства сделал на «образе будущего» РФ. В последнее время о нем «все говорят» и стараются что-то «придумать», посетовал Путин.

«Вы знаете, уважаемые друзья, я стараюсь избегать каких-то высокопарных слов, но считаю, что крепкая, благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо и больше детей, по сути, и должна быть этим образом будущего России. Ничего здесь придумывать и не нужно. Дети, родительская любовь, солидарность поколения – безусловная ценность для всех традиций и культур нашей многонациональной и многоконфессиональной страны», — заявил президент.

kremlin.ru / Администрация президента России

Аварийное жилье и пожары

От духовных ценностей и нравственных ориентиров Владимир Путин почти сразу перешел к конкретике. В меньшей степени она коснулась предпринимателей и представителей власти – львиная доля инициатив «Единой России» направлена на поддержку рядовых россиян.

Так, одним из главных «анонсов» стала разовая выплата в 10 тысяч рублей всем пенсионерам страны вне зависимости от их статуса (военные, работающие, неработающие пенсионеры и так далее). Также в 2022 году страну в очередной раз ждет индексация пенсий выше уровня инфляции.

По 15 тысяч рублей раздадут военнослужащим «вне зависимости от звезд на погонах» (включая курсантов и сотрудников правоохранительных органов).

Переходя от частного к общему, гарант конституции затронул региональные проблемы, в том числе непрекращающиеся пожары. Чтобы в будущем уберечь жителей Иркутской области, Якутии и Чукотки от смога, Москва выделит 24 миллиарда рублей на защиту лесов и борьбу с огненной стихией. 340 миллиардов направят на обновление глобального самолетного парка, включая самолеты МЧС и санитарные борта.

По словам Путина, российские власти готовы потратить 45 миллиардов рублей на новую программу по расселению аварийного жилья. При этом решать жилищные вопросы чиновники на местах должны с оглядкой на мнение народа.

«Все это нужно делать вместе с гражданами, откликаясь на их запросы, использовать такой механизм гражданского участия, как "народный бюджет", когда люди сами определяют, что нужно сделать: отремонтировать, построить – в их городе», — добавил президент.

kremlin.ru / Администрация президента России

Несмотря на вступление «ЕР» в активную фазу политической борьбы перед единым днем голосования, мировая повестка из поля зрения Владимира Путина не выпала. Первое лицо государства намекнул, что Москва внимательно следит за Афганистаном и задействовать свои вооруженные силы в Кабуле пока не планирует.

Политолог Илья Гращенков на страницах своего Telegram-канала предположил, что выступление президента сформировало «народный контекст» для российской политики. Бизнесменов на этот раз оставили «за бортом».

«Очевидно, что приоритет отдается следующим категориям граждан: чиновникам, силовикам, пенсионерам и бедным семьям (на самом деле тем, где более одного ребенка). Предприниматели, креативный класс, прочие "внебюджетники" (да и многие бюджетники), оказались вне народного контекста. Единственным важным моментом стало продление моратория на проверки малого бизнеса в 2022 году, на этом социальное поглаживание для них закончилось», — пишет Гращенков.

Заявленные меры поддержки не могут похвастаться «количеством нулей», рассуждает политолог Петр Кирьян, но для избирателей прямые выплаты лишними точно не будут. Эксперт спрогнозировал появление еще нескольких мер поддержки от российских властей уже после окончания выборов.

«Линия на финансовую поддержку различных категорий граждан взята еще с начала пандемии. Нельзя исключать, что какие-то похожие меры будут применяться и в будущем. Единственное, что необходимо – это подтвердить поправки в бюджет для организации этих выплат. <…> Сейчас это больше история, связанная с инфляционными всплесками. Потребительская инфляция идет вниз, но по году она пока 5,4%. Это значит, что действительно необходимы меры поддержки», — считает эксперт.

politeka.net /

«Возвращение» Медведева

Не успели стихнуть аплодисменты после выступления Путина, на сцену поднялся председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Зампредседателя Совета Безопасности РФ лишний раз напомнил собравшимся, что все вышесказанное не должно остаться «набором лозунгов», а программа партии может со временем расшириться.

«Когда смотришь тот проект программы, который есть у нас сейчас, за который мы с вами будем голосовать, понимаешь, что это большая серьезная работа, это не набор лозунгов, это абсолютно конкретные вещи, которые рождались на наших глазах. <…> Мы берем на себя ответственность за исполнение этих обязательств, поэтому нам нужно понимать, что предложения, они ведь не закончатся сегодняшними решениями и даже датой голосования, поэтому этот механизм можно было бы сделать работающим на постоянной основе», — сказал Медведев.

Выступление главы единороссов было куда короче получасового спича российского президента, однако «отдача» от него заинтересовала экспертное сообщество. В стартовый день второго этапа XX съезда «ЕР» Медведев не выступал, что породило множество домыслов касательно его политической роли в масштабах партии.

Роль эта весьма значимая, и экс-премьер решил доказать это с помощью собственных «козырей». К примеру, высокопоставленный спикер сообщил, что «Единая Россия» будет выступать за ежегодное увеличение МРОТ (минимального размера оплаты труда), а высокий уровень жизни нужно поддерживать не только в центральной части страны, но и в остальных регионах.

На просторах аналитических Telegram-каналов появлению Медведева на съезде уделили чуть ли не больше внимания, чем выступлению Путина. Политологи отмечают, что явление «подзабытого Дмитрия Анатольевича» — событие нетривиальное. Слишком уж давно бывший глава правительства не появлялся в информационной повестке.

ТАСС / Карпухин Сергей

Петр Кирьян согласился, что сейчас публичным выступлениям Медведев уделяет не так много внимания, как в бытность премьер-министром. В контексте партийной работы глава «ЕР» больше концентрируется на стратегическом планировании, и ждать чрезмерной публичности от бывшего президента в ближайшее время не стоит, подытожил политолог.

Справка ПС

C 17 по 19 сентября в России пройдут выборы в различные органы власти. Кандидатами в депутаты Госдумы VIII созыва зарегистрированы представители следующих партий: ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия — За правду», КПРФ, «Гражданская платформа», Российская партия свободы и справедливости, «Родина», Российская экологическая партия «Зеленые», «Зеленая альтернатива», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Партия роста, «Яблоко», «Новые люди», «Единая Россия».