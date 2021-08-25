Ирина Роднина сочла поведение украинских паралимпийцев провокационным

Депутат и десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась об инциденте с украинскими паралимпийцами на открытии Игр в Токио.

На торжественной церемонии открытия летних Паралимпийских игр, которая состоялась 24 августа, спортсмены сборной Украины стояли рядом с российскими паралимпийцами. Представители Паралимпийского комитета Украины заставили атлетов отойти от россиян. На инцидент отреагировала Ирина Роднина. Депутат сочла поведение паралимпийцев провокационным.

"Это очередная провокация, давайте будем выше этого. Поддержим наших паралимпийцев, они этого достойны", — высказалась она в интервью Sport24.

На ситуацию также отреагировал Дмитрий Губерниев. Спортивный комментатор призвал украинцев одуматься, пока ситуация не дошла до "высшей степени маразма".