Буланова поделилась с поклонниками кадрами из нового фильма "Шугалей-3"

Известная певица Татьяна Буланова опубликовала на своей странице в Instagram отрывки из нового фильма "Шугалей-3". Они сопровождаются песней самой артистки.

Серия фильмов основана на реальной истории российского ученого-социолога Максима Шугалея, который провел почти 1,5 года в ливийской тюрьме. Сюжет третьей картины расскажет о возвращении главного героя и его переводчика Самера Суэйфана в Россию. Спустя время с ученым связывается экс-управляющий банка в Триполи и предлагает встретиться в Египте. Фарид подготовил для Шугалея новую информацию о ливийских террористах.

Певица Татьяна Буланова решила разместить в социальной сети Instagram короткий фрагмент из "Шугалея-3", на фоне звучит ее песня. Режиссером фильма выступил Михаил Вассербаум. Премьера картины состоится в первых числах сентября.