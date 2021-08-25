Семье 19-летнего кандидата в депутаты горсовета Бердска подбросили траурный венок

Родителям 19-летней Дарьи Артамоновой — кандидата в депутаты горсовета Бердска Новосибирской области — доставили на дом черный пакет, в котором лежал похоронный венок, сообщает НДН.инфо. На траурной ленте была надпись: «Александр Николаевич, Галина Александровна, вместе скорбим по Дарье».

Сама Артамонова связывает это со своей предвыборной деятельностью. Эксперты из коалиции «Новосибирск2020» склоняются к той же версии. Девушка написала заявление в полицию по ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Она заверила, что не собирается сдаваться и с еще большей силой продолжит политическую борьбу.

«Угроза? Очень низко. Ничего человеческого от вас ждать нельзя, я поняла. Дорогие мои недоброжелатели, если вы хотели меня напугать перед выборами, то знайте, я теперь еще больше хочу победить», — сказала Дарья.

Артамонова баллотируется в горсовет по №6 избирательному округу как независимый кандидат. Всего на 33 депутатских кресла в горсовете Бердска претендуют 185 кандидатов. Конкуренция между ними серьезная — в среднем 6,8 человек на место. Среди них баллотируются как самовыдвиженцы, так и представители следующих партий: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Родина», «Новые Люди», «Зеленые».

17,18,19 сентября в России пройдут выборы в органы власти различного уровня.