«Паны вправе холопа драть на конюшне»: политолог оценил сомнения Эстонии о будущем Украины в ЕС

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что в ближайшее время Украина не сможет вступить в Евросоюз. Политик объяснила свою точку зрения тем, что Киеву нужно проделать большую работу внутри страны, чтобы соответствовать стандартам ЕС. В частности, Кальюлайд указала на проблемы судебной системы Украины.

«Вам понадобится 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности», — заявила Кальюлайд в интервью украинскому изданию «Европейская правда».

Директор Центра политического анализа Павел Данилин в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» выразил мнение, что Эстонии не выгодно членство Украины в ЕС. Ведь если Киеву дадут зеленый свет, то в Брюсселе позабудут про Таллин. Такой сценарий для прибалтийской страны может обернуться снижением дотаций, поэтому заявление Кальюлайд говорит о том, что она просто ведет «борьбу за свой кусок», считает политолог.

А вот какой-то реакции на слова президента Эстонии из Киева ждать не стоит, поскольку Украина уже традиционно проигнорирует «выпад» в свою сторону.

«Это же белый брат высек раба на плантации. Утрется и дальше будет просить, чтобы его приняли. Как это и раньше происходило: паны имеют право холопа драть на конюшне», — объяснил Данилин.

Ранее бывший депутат Верховной рады Елена Бондаренко заявила, что желание Украины вступить в НАТО приведет страну к полному распаду и потере государственности.