Россия получила от Белоруссии обвиняемого по делу о финансировании террористов

Генеральная прокуратура Белоруссии одобрила просьбу российской стороны о выдаче мужчины, который обвиняется в финансировании террористов.

Речь идет о мужчине, обвиняемом в финансировании деятельности "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Белоруссия удовлетворила просьбу России о выдаче подозреваемого с целью его привлечения к уголовной ответственности.

После вступления в законную силу решения Генеральной прокуратуры Белоруссии задержанного передали правоохранительным органам России. Расследованием уголовного дела в отношении фигуранта занимались представители Следственного комитета России по Республике Дагестан.