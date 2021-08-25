Глава Эстонии считает, что Украине потребуется 20 лет для вступления в ЕС

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что вступление Украины в Североатлантический альянс откладывается до возврата территорий, которые страна считает своими.

Глава эстонского государства поддержала курс Киева на вступление в Евросоюз и получение членства в НАТО. Однако для присоединение страны к экономико-политическому объединению европейских стран необходимо для начала соответствовать основным критериям, добавила Кальюлайд.

"Вам понадобится около 20 лет работы, пока вы дойдете к этой готовности <...> Возможно, нужен какой-то промежуточный этап для Украины, Молдавии и Грузии, <…> но сейчас все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС", — констатировала политический лидер.

Бывший президент Украины Виктор Ющенко ранее разочаровался безапелляционной позицией канцлера Германии Ангелы Меркель по вхождению Украины в НАТО. Глава ФРГ отклонила инициативу вступления страны в Альянс, поскольку большинство украинцев не поддерживают планы киевской власти по сближению с Европой.