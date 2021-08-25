Владимир Даниленко принес России первую медаль на Паралимпиаде в Токио

Российский пловец Владимир Даниленко выиграл бронзовую медаль на Играх в Токио. Награда спортсмена стала первой в копилке команды ПКР.

Даниленко преодолел дистанцию в 100 метров на спине и принес сборной команде Паралимпийского комитета России первую бронзовую медаль. Соревнования стартовали в Токио 24 августа, спортсмены стран-участниц будут бороться за награды до 5 сентября.

Паралимпиада стартовала в Японии после завершения летних Олимпийских игр. Россияне на них стали пятыми в общем медальном зачете по количеству выигранного золота. Игры состоялись с 23 июля по 8 августа.