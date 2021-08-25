Опубликовано видео драки с участием родителей ребенка-аутиста в московском метро

Камера вагона Московского метрополитена запечатлела момент драки родителей ребенка с аутизмом и другого пассажира.

Инцидент произошел накануне на станции метро "Румянцево". Молодой человек зашел в вагон и захотел сесть, но не дождался, пока 12-летний ребенок с расстройством аутического спектра (РАС) подвинется, и отпихнул его. Родители мальчика вступились за сына.

По словам отца ребенка, молодой человек, которому они сделали замечание, первый полез в драку. Две девушки, которые зашли вместе с дебоширом, напали на мать ребенка. Родители мальчика подали на нарушителей порядка в суд.

Глава организации помощи детям с РАС "Контакт" Елена Багарадникова рассказала, что сами драчуны написали на родителей ребенка встречный иск. Они утверждают, что драку начали именно родственники мальчика.

В данный момент полиция проводит проверку по факту случившегося.