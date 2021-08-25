Демограф Крупнов обосновал необходимость переноса столицы России в Сибирь

Россия стоит на пороге этнического сдвига из-за большого оттока населения с Дальнего Востока. Таким мнением с «Политикой Сегодня» поделился хабаровский политолог, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин.

Так эксперт отреагировал на результаты исследования Росстата, согласно которым лидерами по оттоку населения в 2020 году стали Чукотка, Магаданская область, Хабаровский край и Еврейская автономная область.

По словам Ярулина, на смену мигрирующим жителям, как правило, приходят выходцы из стран Средней Азии, которые стремятся в дальневосточные регионы за «большими деньгами».

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При этом российская «интеллектуальная элита» переезжать с Запада на Восток не спешит из-за отсутствия условий жизни — то же относится и к центральной части страны. Это приводит к дефициту квалифицированных кадров в таких основополагающих сферах, как медицина и образование, и, соответственно, их деградации. Получается замкнутый круг.

«Сколько не было программ, особенно на первых этапах существования Минвостокразвития, когда еще [Александр] Галушка [министр по развитию Дальнего Востока с 2013 по 2018 гг.] был, столько было планов нарисовано красивых, хоть в рамочки вывешивай, мифических программ, типа дальневосточного гектара, но все это оказалось во многом мифом. Они не были подкреплены реальным финансовым потоком, поскольку, чтобы осваивать землю, нужны кредиты достаточно льготные», — подчеркнул собеседник «ПС».

Примечательно, что антирейтинг миграции возглавила Чукотская автономная область, где по данным того же Росстата в прошлом году была зафиксирована самая высокая средняя зарплата по России — 116,4 тысячи рублей. На полуострове предусмотрены 100% северные надбавки, а также двойной районный коэффициент, который предполагает увеличение всех государственных выплат в два раза, однако это не спасает его от вымирания, подчеркнул эксперт.

«Здесь зарплаты, которые достаточно отличаются от зарплат, которые есть в центре России, но даже этого не хватает покрыть различие, которое есть в образе жизни», — пояснил политолог.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Столица Магаданской области, которая в списке лидирующих по оттоку населения регионов стоит на втором месте, и вовсе к 2030 году рискует из потерять статус города и стать поселком городского типа, рассказал Ярулин.

А Биробиджану (столица Еврейской автономной области) и прилегающим к нему территориям политолог и вовсе предрек вымирание, если российские власти все-таки осуществят план по объединению Владивостока и Хабаровска в единую агломерацию. Ее создание в Правительстве РФ анонсировали еще в сентябре 2020 года в рамках нового нацплана страны.

«Все будут стекаться в агломерации. Хорошо это или плохо — не знаю. Но вот эти поиски и разного рода проекты об объединении территорий, создании агломераций — это попытка "залечить" проблемы Дальнего Востока. Всерьез и надолго Дальним Востоком никто не занимается», — считает хабаровский политолог.

В Сибири чаще всего мигрируют из Томской области. Этот регион входит в мощный образовательный кластер, а каждый восьмой житель его столицы — студент. Более того, высшее образование в Томске имеют около 80% населения, рассказала «Политике Сегодня» местный социолог, и.о. заведующего кафедрой философии и социологии ТУСУР Вера Орлова.

ТАСС / Гребнев Андрей

По ее словам, миграция связана с элементарным отсутствием рабочих мест. А поскольку дипломы томских университетов «высоко котируются» во всех регионах России, большинство выпускников рассматривают образование как трамплин.

«Они стремятся уехать, потому что у нас здесь конкуренция высокая, а рабочих мест не так много. Особенно если мы говорим про молодежь, но и люди среднего возраста по этой причине уезжают. Все говорят, что образование высшее нужно получать, но для этого и рынок труда нужно развивать, но, к сожалению, скорость развития именно этого фактора у нас не очень высокая», — поделилась Орлова.

По словам председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, лауреата премии президента РФ в области образования Юрия Крупнова, развитие России преимущественно сосредоточено на «западной полоске»: в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Также россиян привлекает Тюменская область с ее «нефтяными возможностями».

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Остальные регионы, по словам демографа, чувствуют отдаленность от мест, «где есть работа и кипит жизнь». Если ситуацию не изменить, то Москва и Петербург однажды окажутся переполнены, в то время, как остальная часть России будет постепенно вымирать из-за постоянного оттока населения. Избежать этого, по словам специалиста, поможет перенос столицы РФ в Сибирь или на Дальний Восток.

«Необходимо переносить столицу за Урал и кардинально менять всю стратегию пространственного развития страны, которая сегодня обслуживает этот самоубийственный градиент "Восток — Запад". Это будет требовать реиндустриализации форсированной страны с созданием рабочих мест и изменения кардинально социальной политики, где мы, вместо сведения ее к экономическим рыночным показателям, должны отдельно выстраивать социальное развитие страны», — поделился Крупнов.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил построить в Сибири несколько новых городов, а также перенести туда столицу России.