Ветеран войны в Афганистане объяснил, почему Россия решила эвакуировать граждан из Кабула

Решение Минобороны РФ эвакуировать из Афганистана более 500 граждан России, Украины и стран ОДКБ логично и полностью соответствует текущей обстановке в Кабуле. Несмотря на то, что пришедшие к власти талибы (члены террористической организации «Талибан»1, запрещенной на территории РФ) «договороспособны», ситуация все еще рискует принять «непредсказуемый» оборот. Такое мнение в беседе с «Политикой Сегодня» выразил председатель 16-го Объединенного совета Московского комитета ветеранов войны Афганистана Дмитрий Попов.

Президент РФ Владимир Путин поручил главе оборонного ведомства Сергею Шойгу эвакуировать из Афганистана более 500 граждан России, Украины и государств-членов ОДКБ — Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. К операции привлечены четыре военно-транспортных самолета. На борту - бригады медиков, которые при необходимости смогут оказать помощь.

Global Look Press / Xinhua

Кроме того, в самолетах есть запас питьевой воды, одеял, индивидуальных рационов питания и медикаментов, передает ТАСС заявление ведомства. В Минобороны не уточнили, когда именно начнут осуществляться вылеты в Кабул.

«Это логично. В этом решении нет ничего, чтобы противоречило той ситуации, которая сейчас там [в Афганистане] существует. То, что талибы пришли к власти — это все понятно. То, что они более договороспособны, чем предыдущее правительство, это тоже понятно. Но существуют риски, что ситуация может развернутся в непредсказуемом направлении», — объяснил Дмитрий Попов.

Он обратил внимание на то, что талибы крайне неоднородны, поскольку внутри радикального движения есть разные течения и «настроения».

«Поэтому, когда они победили, как они считают, самого главного врага, у них может начаться внутри какая-то своя борьба, которая может привести к определенным непредсказуемым результатам», — указал эксперт.

В середине июля США сообщили, что практически закончили выводить войска из Афганистана. Изначально американский лидер Джо Байден планировал завершить операцию к 11 сентября 2021 года, однако затем срок сократился до 31 августа.

После того, как американцы начали в спешке покидать Афганистан, почти вся страна, включая крупные города, оказалась под властью «Талибана». За несколько часов боевики захватили Кабул и заявили об установлении полного контроля над государством. В тот же день президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия и покинул регион.

Global Look Press / Str

На своей первой пресс-конференции талибы заявили, что не хотят враждебных отношений ни с кем на мировой арене. По словам пресс-секретаря «Талибана» Забихуллы Муджахида, движение готово к прямым контактам с другими странами, все посольства находятся в полной безопасности.

В начале июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал переговоры с талибами «необходимыми» на фоне напряженной обстановки в Афганистане. При этом он не стал отвечать на вопрос, признает ли Москва радикальную организацию законным правительством, если она установит полный контроль над страной.

Накануне российский лидер Владимир Путин заявил, что внимательно следит за ситуацией в Кабуле, однако Россия не будет вмешиваться и тем более ввязываться в вооруженный конфликт «всех против всех».

kremlin.ru / Администрация президента России

«Мы внимательно следим за ней, за этой ситуацией, активно взаимодействуем с нашими союзниками по ОДКБ. Разумеется, мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела Афганистана, тем более втягивать наши вооруженные силы в конфликт "всех против всех", там, по-моему, это и происходит, в конфликт, который длится уже в этой стране несколько десятилетий», — отметил Путин.

24 августа лидеры стран G7 на саммите договорились выступать в отношениях с «Талибаном» единым фронтом. Главным условием для признания власти талибов в Кабуле они назвали выполнение боевиками взятых на себя международных обязательств.

Ранее в беседе с «ПС» глава Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич заявил, что Москва не повторит ошибок СССР и не отправит российских солдат воевать в Афганистан, поскольку научилась устранять внешние угрозы с помощью языка дипломатии.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации