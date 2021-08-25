Возле церкви в Гатчине был найден мертвый младенец в пакете

Правоохранители Гатчинского района Ленобласти разыскивают мать четырехмесячной малышки, которую обнаружили мертвой возле одной из местных церквей.

Малолетнюю девочку нашли без признаков жизни у запасного входа в церковь Всех Святых на Солодухинском кладбище. Младенец был завернут в черный пакет. Тело ребенка было направлено в морг для установления причин смерти.

Прибывшие на место оперативники обнаружили рядом с трупом записку от матери ребенка. В нем говорилось, что малышка якобы умерла из-за болезни.

Полиция установила личность горе-матери. Ей оказалась 37-летняя местная жительница. Сейчас оперативники разыскивают ее. Начата проверка.