ФСБ показала кадры спецоперации по задержанию террористов в четырех регионах России

Операции проводились в Москве, Новосибирске, Якутске и Красноярске. Силовики задержали 31 предполагаемого террориста.

По данным ЦОС Федеральной службы безопасности, была пресечена деятельность террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена в России).

Члены ячейки занимались вербовкой людей, а также финансировали террористов в Сирии и призывали к совершению преступлений. В ходе обысков у них изъяли запрещенную религиозную литературу, пропагандистские видеоматериалы и пр. Следователи возбудили уголовные дела.