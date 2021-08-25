Столичный суд запретил Google пропагандировать деятельность зацеперов в Сети

Мещанский суд Москвы удовлетворил иск транспортной прокуратуры РФ к компании Google, запретив публикацию роликов на платформе YouTube, где пропагандировались идеи зацепинга.

Инстанция во время вынесения решения учла результаты проведенной ранее проверки, которая показала, что на портале есть записи, популяризирующие экстремальные способы передвижения на поездах, сообщает пресс-служба прокуратуры. Распространение контента с вышеуказанным содержанием способно побуждать несовершеннолетних к действиям, которые могут представлять угрозу их жизни и здоровью.