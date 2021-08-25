Тело уплывшей с другом девушки нашли на Каме в Татарстане

Волонтеры сообщили о найденном трупе несовершеннолетней. Девушка ушла вместе со знакомым поплавать на лодке по реке под Елабугой и пропала.

Сотрудники МЧС ранее осмотрели правый и левый берег реки Камы, сообщили в ведомстве. Отмечается, что останки погибшей обнаружили рядом с селом Танайка.

Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения 17-летнего школьника и его 16-летней подруги. Установлено, что пара проводила время на берегу реки вместе с компанией, а позже юноша и девушка ушли плавать на надувной лодке с мотором. С тех пор школьников никто не видел.